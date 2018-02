Nowitzki passeert als zesde speler ooit grens van 50.000 minuten in NBA

Nowitzki klom op de 'eeuwige' ranglijst van spelers met de meeste minuten in de NBA direct naar plek vijf. Hayes zette na precies 50.000 minuten een punt achter zijn carrière, de Duitser staat nu op 50.018. De 2,13 meter lange basketballer uit Würzburg tekende tegen de Clippers in 25 minuten voor twaalf punten en zes rebounds. Nowitzki kon niet voorkomen dat de Mavericks in LA onderuit gingen (104-101). Zijn ploeg staat onderaan in het westen.

''Heb je al 50.000 minuten gespeeld?!?! Dat is krankzinnig'', stuurde superster LeBron James via Twitter naar Nowitzki. ''Gefeliciteerd man!'' De Duitser is bezig aan zijn twintigste seizoen in de NBA, allemaal in dienst van de Mavericks. Nowitzki leidde de ploeg uit Dallas in 2011 naar de titel. Hij werd toen ook gekozen tot meest waardevolle speler (MVP) van de finale tegen Miami Heat.