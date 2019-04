Nuggets te sterk voor Trail Blazers

Bij de Trail Blazers was Damian Lillard op dreef met 39 punten en maakte Enes Kanter er 26. Ondanks die twee productieve spelers was de ploeg uit Portland de mindere. Duel twee is woensdag, wederom in Denver.



Phildelphia 76ers trok de stand gelijk in de kwartfinale tegen Toronto Raptors door het tweede duel te winnen met 94-89. Het is nu 1-1 in de best-of-seven. Ben Simmons vertolkte een belangrijke rol bij de Sixers. Hij kwam zelf amper tot scoren (6 punten), maar wist wel topschutter Kawhi Leonard van de Raptors af te stoppen. De sterspeler van Toronto kwam alsnog tot 35 punten, maar scoorde voornamelijk toen zijn ploeg al op achterstand stond. Jimmy Butler was de topscorer voor de winnende ploeg uit Philadelphia met 30 punten.