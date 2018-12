Nuis gekozen tot Sportman van het Jaar

Nuis, die een jaar eerder de wereldtitel op de 1000 en 1500 meter behaalde, kreeg in de AFAS Live in Amsterdam de Jaap Eden Trofee uit handen van televisiemaker Jan Versteegh. De aanwezige sporters bepaalden de helft van de keuze. Voor de andere 50 procent was een vakjury onder leiding van oud-volleyballer Bas van de Goor verantwoordelijk.



Vorig jaar ging de prijs voor beste sportman naar wielrenner Tom Dumoulin. Mark Tuitert was in 2010 de laatste langebaanschaatser die de prijs bij de mannen won. Sven Kramer ging hem in 2007 voor.



Nuis was verbaasd dat hij de prijs kreeg. ,,Ik zag mijn naam na Epke Zonderland, die is er bij alle verkiezingen bij. En Jeffrey Herlings is de eerste Nederlandse wereldkampioen motorcross. Dus ik ben heel trots. Ik heb er keihard voor gewerkt’', zei Nuis, om vervolgens iedereen uit zijn naaste omgeving te bedanken voor alle steun die hij kreeg in zijn schaatscarrière. Daar hoorde Jac Orie ook bij, zijn coach die eerder op de avond ook werd geëerd op het Sportgala.