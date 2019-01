Nycke Groot (30) stopt: ‘Mijn gezondheid is belangrijker’

Door Lisette van der Geest Er is een leus die wordt gebruikt onder topsporters: ‘pijn is fijn’. Met brandend melkzuur verleg je grenzen, harde confrontaties kunnen overwinningen nog zoeter laten smaken. Maar pijn is niet altijd fijn. Voor Nycke Groot, Nederlands beste handbalster, is pijn inmiddels ‘een soort van normaal’. Vandaag liet ze weten haar interlandloopbaan te beëindigen. In de hoop haar carrière de komende jaren op clubniveau op een positieve manier af te sluiten.

Haar besluit, waar Groot (30) ‘wel een tijdje over deed’, is een aderlating voor het Nederlands handbalteam, dat het sinds het vertrek van Helle Thomsen vorige maand ook nog aan een bondscoach ontbreekt. Groot is een van ’s werelds beste speelsters en was een van de kartrekkers in het team dat de laatste jaren steevast in de top vier van de wereld eindigt. ,,Ik voel verantwoordelijkheid naar de meiden. We hebben heel hard en lang voor deze prestaties gewerkt met de beperkte middelen die we hadden. Maar de laatste jaren waren mentaal en vooral fysiek ontzettend zwaar. Dat weegt er niet meer tegenop”, zegt ze telefonisch uit Hongarije.

Als ik nadenk over het aantal trainingen in de afgelopen anderhalf jaar waarbij ik me écht goed voelde, is dat op twee handen te tellen

Yvette Broch