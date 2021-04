O'Sullivan na vijf verloren finales op rij: ‘Hou ervan om afgeschreven te worden’

Toptijden voor Ranomi Kromowidjo­jo in Eindhoven: ‘Ik groei richting Spelen’

11 april Met twee uitstekende tijden in twee dagen tijd laat Ranomi Kromowidjojo (30) tijdens het olympisch kwalificiatietoernooi in Eindhoven nadrukkelijk zien wat haar plannen zijn voor komende zomer in Tokio. ,,Ik groei richting de Olympische Spelen. Dit is de bevestiging.”