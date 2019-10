Olympisch bokskampioen De La Hoya aangeklaagd om aanranding

De tienvoudig wereldkampioen boksen kende de vrouw, die werkt als verpleegster, sinds 2016. In november van 2017 nodigde hij haar uit om zijn nieuwe woning te bekijken. Volgens de vrouw was De la Hoya van plan om zich ‘klem te zuipen’ en gebruikte hij ook cocaïne. ,,Hij wilde seksueel experimenteren en vroeg rare dingen. Ik weigerde, waardoor hij steeds bozer werd. Op een gegeven moment probeerde hij zijn vuist in mijn kruis naar binnen te werken, terwijl ik schreeuwde dat hij moest stoppen.” De vrouw heeft naar eigen zeggen veel psychologische problemen overgehouden aan de ontmoeting met De La Hoya.

De inmiddels 46-jarige De La Hoya won in zijn bokscarrière titels in zes verschillende gewichtsklassen. Hij vocht duels uit met onder meer Julio Cesar Chavez, Floyd Mayweather en Manny Pacquiao. In 2009 beëindigde De La Hoya zijn loopbaan, vijf jaar later werd hij opgenomen in de Boxing Hall of Fame. De Amerikaanse bokser, die ook de Mexicaanse nationaliteit bezit, heeft geen brandschoon blazoen. Tijdens zijn loopbaan werd hij beschuldigd van verkrachting van een 15-jarige in een hotel. In 2011 zat hij in een kliniek, waar hij werd behandeld voor verslaving aan cocaïne en alcohol.