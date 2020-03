Olympisch comité VS roept op tot uitstel Spelen Tokio

Smeekens kan na stoppen met schaatsen en vaderschap verder kijken dan de ijsbaan alleen

23 maart Het lichaam is op. Of in elk geval niet sterk genoeg meer om de concurrentie aan te gaan met de wereldtop op de 500 meter. Schaatser Jan Smeekens (33) nam een paar weken geleden, na het WK afstanden in Salt Lake City het besluit om te stoppen. ,,Ik kijk nu verder dan de ijsbaan.”