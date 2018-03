Olympisch kampioen geschorst na missen dopingcontroles

Op dat vergrijp staat een jaar uitsluiting. Voorzitter André Martin van de Franse bond vertelde in sportkrant L'Équipe dat Yoka niet betrapt is op het gebruik van verboden middelen.

De 26-jarige Yoka veroverde op de Spelen van Rio in 2016 het goud in het superzwaargewicht. In 2015 won hij de wereldtitel in dezelfde gewichtsklasse. Hij zou in april van dit jaar zijn eerste profgevecht boksen.