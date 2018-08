Olympisch kampioen tienkamp geeft doping toe

Schenk begon met doping in 1985, hij was toen twintig jaar. ,,Het was alsof ik op een hoger niveau belandde, het voelde bijna als een eerbetoon. Dat ik die pillen kreeg, betekende dat ik deel uitmaakte van de ploeg en er prestaties van mij werden verwacht'', onthulde Schenk in de Duitse media.



Na zijn loopbaan had de atleet een zware tijd. Hij had last van zware depressies en hallucinaties. ,,Ik was zo ver weggezakt, dat ik mijn leven wilde beëindigen'', aldus de nu 53-jarige Schenk.