Olympisch kampioene Elis Ligtlee (24) beëindigt carrière

,,Het is nu tijd om dit hoofdstuk te sluiten en met opgeheven hoofd afscheid te nemen. Ik heb geen plezier meer in wat ik doe en ik mis de noodzakelijke motivatie om op topniveau te presteren. Op zo’n moment moet je eerlijk tegen jezelf zijn en de knoop doorhakken. En wat was dit verdomd moeilijk zeg! Het is nu tijd om aan een nieuw hoofdstuk te beginnen en we gaan kijken wat dit me gaat brengen!”, schrijft Ligtlee op haar eigen website.



Het duurde vijftien maanden voordat Ligtlee na haar gouden race in Rio weer op de piste te zien was. ,,Ik ben olympisch kampioen, maar kom van héél ver. Ik heb een jaar lang bijna niks gedaan. Dat betekent achteruitgang, dus kost het extra moeite om terug te komen”, zei ze daar destijds over. Lichamelijk en geestelijk was de baanwielrenster op. ,,Ik had het me als olympisch kampioen zó anders voorgesteld.”