Olympisch kampioene Sanne Wevers en turnsters krijgen per direct nieuwe bondscoach

Gerben Wiersma stopt op eigen initiatief per direct als bondscoach van de Nederlandse turnsters. Bram van Bokhoven, die op dit moment ook bondscoach van het herenteam is, neemt het in ieder geval tot de Olympische Spelen van deze zomer over van Wiersma.

Wiersma was een van de coaches die vorig jaar een tijdje hun werk niet mochten doen, omdat de KNGU in juli het topsportprogramma bij de vrouwen stillegde vanwege een reeks onthullingen over misstanden. In de verhalen van turnsters die vertelden mishandeld en vernederd te zijn tijdens hun carrière, vielen de namen van onder anderen Wiersma en coach Vincent Wevers. Begin september besloot de bond het topsportprogramma weer te hervatten, centraal in Nijmegen en onder onafhankelijk toezicht.

De timing van Wiersma om op te vertrekken, is opmerkelijk te noemen. Over een maand staat het Europees kampioenschap op het programma en over vier maanden moet de turnselectie zien te pieken op de Olympische Spelen in Tokio. Sanne Wevers is het boegbeeld van de nationale ploeg en werd in 2016 in Rio olympisch kampioene op balk. Nederland heeft zich als landenteam geplaatst voor de komende Spelen, die vorig jaar nog werden uitgesteld vanwege het coronavirus.

Verschillende redenen

,,Voor het besluit om te stoppen heb ik verschillende redenen. Mijn afwegingen zijn zowel professioneel als persoonlijk van aard”, verklaart Wiersma zijn keuze. ,,De afgelopen periode heb ik mijzelf een aantal vragen gesteld die betrekking hebben op mijn rol en verantwoordelijkheden als bondscoach.” Wiersma is sinds 2008 in dienst van de KNGU, waarvan de laatste acht jaar als bondscoach.

Wiersma vervolgt: ,,Ik heb gekeken waar we nu staan: het grootste deel van de olympische voorbereiding is afgerond, en ook de route richting de Olympische Spelen in 2024 is uitgestippeld. Daarnaast keek ik naar mijn eigen rol. Het leiding geven aan een olympisch team vraagt een kritische en professionele houding. Als geen ander weet ik wat er nodig is. De overtuiging, het enthousiasme, de toewijding en de energie die ik als bondscoach van anderen vraag, eis ik ook van mezelf. Nu ik constateer dat ik niet meer voor de volle 100 procent kan leveren, om welke reden dan ook, doe ik niet alleen hen tekort, maar ook de sport en natuurlijk mezelf.”

Affaire

Volgens Wiersma speelt de affaire die vorig jaar naar buiten kwam mee in zijn beslissing. ,,Daar loop ik niet voor weg. Onze mooie sport ligt onder een vergrootglas en ik ben ook onderwerp van gesprek. Er is minder aandacht voor het primaire proces. Het is verschrikkelijk om die negatieve ervaringen van de sporters te horen. Ik ben ervan overtuigd dat de ingezette cultuurverandering bij de KNGU een goed prestatiesfeer gaat bevorderen.”

Zelf vindt Wiersma de timing, vier maanden voor de Spelen, overigens niet raar. ,,Als je er achter komt dat het wellicht beter is om eruit te stappen en dat Bram er vol energie induikt, dan is dat uiteindelijk ook beter voor de sporters. Als ik dit besluit later zou nemen, zitten we middenin het kwalificatieproces. Dat maakt dat dit het goede moment is.” De definitieve samenstelling van de turnploeg moet aan de hand van kwalificatiemomenten nog worden bepaald.

De KNGU respect het besluit van Wiersma om met onmiddellijke ingang te stoppen. ,,De afweging en het besluit van Gerben is er een zoals je van een bondscoach mag verwachten. Er is binnen de KNGU en het bestuur veel waardering voor zijn inzet en voor zijn grote verdiensten voor de sport.” De turnbond schakelde met Van Bokhoven als interim-bondscoach direct door. Hij pakt de olympische voorbereiding verder op.

