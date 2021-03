Olympisch kwalificatietoernooi beachvolleybal naar Scheveningen

Aan de Olympische Spelen kunnen per land maximaal vier teams deelnemen: twee mannen en twee vrouwenteams. In totaal doen er per categorie vierentwintig teams mee. Een aantal teams is al geplaatst: de wereldkampioenen van 2019, de winnaars van het intercontinentale OKT in China in datzelfde jaar, en daar worden de de eerste vijftien van de geschoonde olympische wereldranglijst per 14 juni aan toegevoegd. Waarna de laatste tickets in Scheveningen worden verdeeld.