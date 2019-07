Olympisch kwalificatoernooi beachvolleybal volgend jaar in Eindhoven

Het continentale kwalificatietoernooi is van 22 tot en met 28 juni op een nog nader te bepalen locatie in Eindhoven, de Spelen beginnen een maand later.



Op het zand in Tokio mogen 24 mannen- en 24 vrouwenteams meedoen. Japan is als gastland in beide toernooien al verzekerd van een deelnemende ploeg. Per land mogen maximaal vier teams naar Tokio, twee bij de mannen en twee bij de vrouwen. Technisch directeur Joop Alberda van volleybalbond Nevobo rekent erop dat Nederland net als bij Rio 2016 met vier koppels meedoet.