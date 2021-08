Olympisch sprintkampioen Jacobs pas volgend jaar weer in actie: ‘Hij heeft zóveel gegeven’

Rinus van Kalmthout eindigt in Nashville in de bandensta­pel

9 augustus Rinus van Kalmthout is op het stratencircuit van Nashville uitgevallen. ‘VeeKay’ reed na 24 ronden in de bandenstapel. Hij reed toen al meerdere ronden achter op de koploper vanwege een eerdere aanrijding. De Nederlandse autocoureur was als nummer 22 aan de race begonnen. In het algemeen klassement van de IndyCar Series staat hij nu op de negende plek.