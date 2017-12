Olympische gewichtheffer in koelen bloede vermoord

De 32-jarige Colombiaan, die actief was bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, kwam volgens ooggetuigen om het leven na een woordenwisseling met de nog onbekende dader. Hij werd daarna meerdere keren in zijn hoofd geschoten. De dader is voortvluchtig.



Mosquera Roa werd bij de Spelen in Rio zevende in de klasse tot 69 kilo. De gemeente Palmira, in het zuidwesten van Colombia waar de moord werd gepleegd, heeft een beloning van 10 miljoen Peso (2800 euro) uitgeloofd.