Omstreden kunstrijdster Kamila Valieva (15) is blij weer op het ijs te staan

Beitske Visser krijgt gezelschap van Emily de Heus in W Series

Emily de Heus gaat haar opwachting maken in de W Series. De 19-jarige coureur uit Mijnsheerenland is één van de vijf debutanten in de raceklasse voor vrouwen, zo is vandaag bekend gemaakt. Met ook Beitske Visser (27) is Nederland dit seizoen met twee coureurs vertegenwoordigd in de W Series.

22 maart