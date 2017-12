Ondanks koude handen wint Van Barneveld van Anderson

Door Pim Bijl



Na de overtuigende zege op de tamelijk onbekende Richard North was Kyle Anderson een meer bekende tegenstander. Eentje die flink uit zijn slof kan schieten als hij het in zijn vingers heeft. Maar Van Barneveld zette hem in de eerste set op zijn plaats, met een gemiddelde van liefst 121.86. Dat gemiddelde zakte in het vervolg uiteraard iets, maar na zijn zwaarbevochten winst van de tweede set balde hij zijn vuisten. Het bleek een opmaat naar de 4-1 winst.



Na afloop toonde hij zich tevreden. ,,De eerste twee sets was ik kalm, voelde ik mij heel comfortabel. Ik had koude handen, maar speelde goed. Ik dacht: oké, dan wil ik altijd wel koude handen hebben.''



In de derde ronde volgt de Nederlandse kraker tegen Vincent van der Voort. Zijn 42-jarige landgenoot haalt tot nu toe een zeer hoog niveau dit WK, maar weet ook dat hij elke op televisie uitgezonden partij van de vijfvoudig wereldkampioen verloor. Van Barneveld heeft dan ook de betere papieren.



Na de kerstonderbreking keren met Van der Voort, Van Barneveld en titelverdediger Michael van Gerwen drie Nederlanders terug. De vijf andere deelnemers (Jelle Klaasen, Jan Dekker, Jermaine Wattimena, Christian Kist en Benito van de Pas) zijn uitgeschakeld.



Phil Taylor, zestienvoudig wereldkampioen, kende in de tweede ronde geen problemen met Justin Pipe. Hij won het Engelse onderonsje met 4-0. Voor Daryl Gurney, de nummer vier van de plaatsingslijst uit Noord-Ierland, is het WK voorbij. Hij liet zich verrassen door de zwaarlijvige Schot John Henderson.



Uitslagen vanavond, tweede ronde

Van Barneveld - K. Anderson 4-1

Taylor - Pipe 4-0

Gurney - Henderson 2-4



