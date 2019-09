Onderzoek naar recordaantal homeruns in MLB

,,We hebben de groep wetenschappers waarmee we eerder al hebben samengewerkt opnieuw bijeengeroepen”, zegt commissaris Rob Manfred van de MLB tegen tijdschrift Forbes. ,,We hebben ze gevraagd om een frisse blik te werpen op de ballen waarmee we spelen.” De resultaten van het onderzoek worden kort na de World Series verwacht.

Een paar jaar geleden werd ook al een dergelijk onderzoek uitgevoerd. Toen was de voornaamste conclusie dat de ballen verder vlogen doordat de dikte van de veters van de bal was aangepast.

Het record in de Major League stond op 6105 homeruns, neergezet in 2017. Vorig jaar vlogen 5585 ballen over de hekken. Dit jaar staat de teller al op 6590 homeruns. Pete Alonso van New York Mets is vooralsnog de ‘homerunkoning’ van dit seizoen, met 51 over het hek geslagen ballen.