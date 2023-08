Noah Lyles is in toptijd de nieuwe wereldkam­pi­oen op de 100 meter

Noah Lyles is de nieuwe wereldkampioen op de 100 meter, het koningsnummer van de atletiek. De Amerikaan won op de WK in Boedapest de finale in 9,83, de beste tijd van dit seizoen. Lyles is de opvolger van zijn landgenoot Fred Kerley, die in de halve finales werd uitgeschakeld.