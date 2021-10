Ongekend: Taylor slaat drie homeruns en houdt LA Dodgers in race voor World Series

Als een ‘malle’ tikt Frank Baak codes in tijdens volleybal­du­els, om Dynamo aan de winst te helpen

12 oktober Als een malle tikt hij combinaties van letters en cijfers in een speciaal programma. Tijdens de wedstrijden van het Apeldoornse Dynamo levert Frank Baak de coaches essentiële informatie, waarmee een volleybalduel gewonnen kan worden. Wellicht maakt zijn werk vanavond in Finland het verschil, in de beslissende confrontatie met Sastemala, in de voorronde van de Champions League. ,,Het belangrijkste is dat je vliegensvlug kan typen.”