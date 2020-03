Ongelooflijke coronaberichten: van een ijshockeyende president tot besmetten Verstappen

5. 6200 lopers hijgen elkaar in de nek tijdens halve marathon

In Engeland viel het kwartje pas erg laat. De Premier League bijvoorbeeld zag aanvankelijk weinig gevaar, net als de organisatoren van de halve marathon in Bath. Twee weken geleden deden namelijk liefst 6200 lopers een poging om de 21 kilometer te volbrengen. Volgens organisator Andrew Taylor was dat niet zo vreemd. ,,Na samenspraak met de experts kwamen we tot de conclusie dat de risicofactor van dit evenement zeer laag was, dus er was absoluut geen enkele reden om de halve marathon níet te laten doorgaan.’’