Onthutsend: zwarte American football-speler moet in locker met bananenschillen zitten

Dit gebeurde op de Amerikaanse Moline High School (Illinois). Er zijn beelden verspreid van een jonge, zwarte American football-speler die door zijn teamgenoten wordt gedwongen om in een locker met bananenschillen te gaan zitten. In de video is duidelijk dat de jongen, wiens naam en leeftijd niet bekend zijn, dat absoluut niet wil doen. Eén van zijn teamgenoten roept op de beelden ‘dat hij zijn knieën zou breken’, waarop de jonge speler uiteindelijk toch in de locker gaat zitten. Een gezamenlijke juichkreet is vervolgens aan het einde van het filmpje te horen.