Onverslaanbare Femke Bol boekt in Lausanne zestiende zege op een rij in Diamond League

De 23-jarige Bol kwam in de Zwitserse stad tot een tijd van 52,76. De Finse Viivi Lehikoinen moest bijna 2 seconden toegeven (54,67) en Ayomide Folorunso uit Italië werd derde in 55,12. Nooit eerder was Bol zo snel in Lausanne, waar het relatief fris was. Mede daardoor bleef een absolute toptijd uit. De drievoudig Europees kampioene won onlangs in Oslo in 52,30, de beste wereldjaartijd. Ze wil graag onder de 52 seconden duiken.