Ook Abdi Nageeye kiest voor Rotterdam

Butter en Choukoud gaan in Rotterdam op jacht naar de olympische limiet van 2.11.30. Butter miste in de aanloop naar de Spelen van Rio de Janeiro de limiet op acht tellen. Zijn persoonlijk record staat op 2.09.58. De beste prestatie van Choukoud is 2.10.52, gerealiseerd in Rotterdam. Ook talenten als Bart van Nunen (24, pr 2.13.09) en Frank Futselaar (28, pr 2.14.06) staan aan de start in de Maasstad.