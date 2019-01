Ook atletencommissie WADA eist actie tegen Russen

,,Alleen deze actie zal in de ogen van de atleten geschikt en gepast zijn. Alles wat minder is, zal als het falen van WADA worden beschouwd om in het belang van de schone sporters op te treden’', betoogt de WADA-atletencommissie, die ,,buitengewoon teleurgesteld’' is dat de Russische autoriteiten de termijn van 31 december niet hebben gehaald.

Het mondiale antidopingbureau gaf de Russen tot en met 31 december de tijd om de opgevraagde data vrij te geven, maar volgens WADA heeft Rusland de deadline laten verstrijken zonder in actie te komen. Rusada werd in 2015 geschorst wegens grootscheeps dopinggebruik in de Russische sport en met name bij de Olympische Spelen van Sotsji 2014. In september 2018 besloot WADA de schorsing onder voorwaarden op te heffen. Een van die voorwaarden was volledige inzage in gegevens van het dopinglab in Moskou, en daar is niet aan voldaan.