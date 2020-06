'Ook binnensporten vanaf 1 juli mogelijk'

UFC-baas: ‘McGregor moet winnaar Nurmagomed­ov-Gaethje uitdagen’

13:22 Na Conor McGregors terugkeer in de UFC hebben al veel vechters hem uitgedaagd. Dana White, de baas van de UFC, vindt dat The Notorious tegen de winnaar van het gevecht tussen Khabib Nurmagomedov en Justin Gaethje moet uitkomen. Het is echter aan de Ier zelf wat zijn volgende stappen zijn.