Ook Bloemendaal naar halve finale in Hockey League

De tweevoudige kampioen (2009 en 2013) opende in het tweede kwart de score. Florian Fuchs en Roel Bovendeert zorgden met twee velddoelpunten, die in de EHL dubbel tellen, voor een voorsprong van 4-0.

In het derde kwart bracht Jamie Dwyer uit een strafbal, eveneens een dubbelteller, de stand op 6-0. Met zijn tweede treffer bepaalde de excellerende Bovendeert in het vierde kwart de eindstand op 8-0.

Bloemendaal was zaterdag het paastoernooi in Rotterdam begonnen met een klinkende zege op de Belgische kampioen KHC Dragons (8-0). De Noord-Hollandse club speelt eind mei op eigen veld tijdens de Final Four tegen de winnaar van het duel tussen Rotterdam en het Duitse Uhlenhorst Mülheim. Die wedstrijd is later vandaag in de Maasstad.