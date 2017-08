Ook Casimir Schmidt voldoet aan eis voor WK turnen

Deurloo had eerder op de dag in Zwijndrecht al zijn WK-ticket zo goed als zeker gesteld door op rek aan de kwalicatie-eis te voldoen, net als Epke Zonderland en Frank Rijken. Zeker voor de nummer drie, Rijken, biedt dat nog geen garantie voor een retourtje Canada. Nederland mag de komende WK zes turners inzetten met een maximum van drie per toestel. Als volgend weekeinde tijdens de tweede en laatste nationale selectiewedstrijd een meerkamper zich weet te plaatsen voor Montreal, blijven er op elk toestel maar twee startplekken over voor specialisten. Michel Bletterman en de tot Nederlander genaturaliseerde Bram Louwije zijn de enige twee die zich voor de selectiewedstrijden hebben ingeschreven als meerkamper. Beiden bleven vandaag ver verwijderd van de norm van 82.115. Bletterman haakte na vier van de zes toestellen af met nekklachten.

Herkansing

Volgende week zaterdag krijgen Louwije en Bletterman een herkansing, evenals de specialisten Bram Verhofstad (rek, vloer), Anthony van Assche (ringen) en Boudewijn de Vries (voltige).



Yuri van Gelder liet de eerste kwalificatiekans aan zich voorbij gaan. De ringenturner kwam zijn concurrenten ’s middags wel aanmoedigen in zijn woonplaats Den Bosch. ,,Ik had het gevoel dat ik nog net niet klaar was. Door de eerste wedstrijd over te slaan kan ik drie zware trainingen extra doen. Gisteren heb ik nog flink gebikkeld. Daar heb ik nu nog spierpijn van. Volgende week zal ik scherp zijn”, kondigde Van Gelder aan.



Ook volgende week wordt de selectiewedstrijd over twee trainingslocaties opgesplitst: ’s morgens voltige, brug en rek in Zwijndrecht, ’s middags vloer, ringen en sprong in Den Bosch. Voor toeschouwers is geen ruimte. Bondscoach Bram van Bokhoven zei tevreden te zijn nu al 4 turners van de Oranje-selectie hebben voldaan aan de WK-limiet.