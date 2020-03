Ook hockeyinterlands tegen Nieuw-Zeeland uitgesteld om virus

Sporttribu­naal CAS schrapt doping­schor­sing versprin­ger Lawson

10:10 De Amerikaanse verspringer Jarrion Lawson is in het gelijk gesteld in zijn beroep tegen een dopingschorsing voor vier jaar. Het sporttribunaal CAS oordeelde dat de 25-jarige atleet in 2019 ten onrechte is geschorst door atletiekbond World Athletics nadat hij positief was getest op het verboden middel epitrenbolone.