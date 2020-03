Ook streep door WK ijshockey voor vrouwen

De internationale ijshockeyfederatie heeft een streep gezet door het WK voor vrouwen in Canada. Vanwege de uitbraak van het coronavirus is het toernooi, dat van 12 tot en met 18 april in Halifax en Truro zou worden gehouden, met een jaar uitgesteld. Ook het WK voor B-landen in het Franse Angers werd afgelast. Het WK bij de mannen, van 8 tot en met 24 mei in Zwitserland, staat (nog) niet ter discussie.