Ook Verschoor promoveert naar Formule 2: ‘Zo blij met deze kans’

Nathan, een volleybal­len­de ‘Englishman in Apeldoorn’: ‘gesprekken met thuis worden nu veel dieper’

21 maart Nathan Fullerton, de 23-jarige diagonaal van Draisma Dynamo, is in Apeldoorn om te leren, zichzelf te ontwikkelen en met de Apeldoornse volleybalreus de landstitel te pakken. Sinds juli is hij door de coronasituatie niet meer in Engeland geweest, in Londen waar zijn familie woont. ,,Het risico is te groot, maar gesprekken door de telefoon worden hierdoor wel dieper.”