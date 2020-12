Openingsduel handbalsters op EK één dag uitgesteld: niet vanavond, maar morgen

Video Matige start Besseling in Dubai

2 december Wil Besseling is matig begonnen in het Golf in Dubai Championship, het toernooi waarin hij een startbewijs voor het lucratieve eindejaarstoernooi in het Arabische emiraat later deze maand wil bemachtigen. De Noord-Hollander kwam in de eerste ronde op de Jumeirah Golf Estates tot een score van 73 slagen, 1 boven par. Het bracht hem in de tussenstand op de 85ste plaats.