Openingsrace MotoGP in Qatar afgelast vanwege coronavirus

Reizigers afkomstig uit Italië zijn niet welkom in Qatar, zo valt te lezen in het statement van FIM. ,,Alle passagiers die vandaag aankomen in Doha met directe vluchten vanuit Italië, of mensen die er de afgelopen twee weken waren, moeten direct in quarantaine voor minimaal 14 dagen. Italië speelt zoals bekend een vitale rol in de MotoGP-klasse en mede daarom wordt de race geannuleerd.”



De races in de Moto2- en Moto3-klassen gaan wel door omdat deze coureurs al eerder in Qatar neerstreken om te testen. De Nederlander Bo Bendsneyder, die voor NTS RW Racing GP uitkomt in de Moto2, zal komend weekeinde gewoon van start gaan.