Operatie motorcoureurs Márquez en Lorenzo

Beiden besloten zich na afloop van het seizoen te laten opereren. Lorenzo ging onder het mes vanwege een gebroken middenvoetsbeentje. Márquez liet zich opereren aan zijn linkerschouder, waar hij dit jaar een paar keer hard op was gevallen.



De komende weken staan voor de Spanjaarden in het teken van herstellen. Naar verwachting zijn Lorenzo en Márquez fit genoeg voor de eerste testdagen voor komend seizoen, begin februari in Maleisië.



De 25-jarige Márquez veroverde voor het derde jaar op rij de wereldtitel in de MotoGP. De Catalaan heeft nu al zeven titels op zak, waarvan vijf in de koningsklasse. Márquez krijgt komend jaar bij het fabrieksteam van Honda gezelschap van Lorenzo, die vijf keer wereldkampioen werd waarvan drie keer in de MotoGP.