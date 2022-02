Opmerkelijk oponthoud in NBA: Mavericks - 76ers ligt bijna drie kwartier stil

Ex-honkbal­prof 50 jaar de cel in voor verkrach­ten en vermoorden van meisje (1)

Voormalig honkbalprof Sergio Mitre (40) is in Mexico veroordeeld tot een gevangenisstraf van 50 jaar voor het verkrachten en vermoorden van een 22 maanden oud meisje. De oud-werper van onder meer New York Yankees vergreep zich in juli 2020 aan het dochtertje van zijn ex-vriendin.

