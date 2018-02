Opnieuw geen medailles, maar Nederland blijft derde

Bijl: Zaak-Anema smet op eerste week

In zijn tussenrapport over de eerste week bij de Winterspelen van Pyeongchang 2018 deelt chef de mission Jeroen Bijl voorlopig een acht uit aan TeamNL. ,,We zitten op het goede spoor, we hebben al mooie prestaties gezien. Ik heb ervan genoten, maar we hebben nog een week te gaan. We moeten scherp blijven. Daarnaast vond ik het knap hoe Sven Kramer en Ireen Wüst hier met hun verlies zijn omgegaan.''



Bijl geeft toe dat hij de zaak-Anema, die vanaf donderdag voor veel onrust zorgde in en om TeamNL, een beetje heeft onderschat. ,,Ik dacht dat die situatie in 2014 helemaal was afgehandeld en had geen idee dat het hier zou terugkomen. Het is voor ons een smet geweest op de eerste week van de Winterspelen, dat hoef ik niet te ontkennen.''