Opnieuw Keniaanse atlete op doping betrapt, bond wil ‘kartels ontmantelen’

Francesco Bagnaia pakt met snelste ronde ooit pole voor MotoGP-ra­ce in Aragón

Francesco Bagnaia start zondag vanaf poleposition in de Grote Prijs van Aragón, de vijftiende race in de MotoGP van dit jaar. De Italiaanse coureur van Ducati was de snelste in de kwalificatie. Hij reed met een tijd van 1.46,069 de snelste ronde ooit op circuit MotorLand Aragón.

17 september