Opnieuw prijs voor succesvolle sportfamilie Korda op Australische bodem

Atletiek­ploeg voor EK indoor met vier man uitgebreid

18:35 De atletiekploeg voor de EK indoor in Glasgow begin maart is bij de NK indoor uitgebreid met vier atleten. Liemarvin Bonevacia (400 meter), Richard Douma (800 meter), Bram Anderiessen en Benjamin de Haan (beide 3000 meter) liepen in het Omnisport van Apeldoorn onder de EK-limiet. In totaal hebben zestien atleten voldaan aan de kwalificatie-eis.