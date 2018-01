Opvallende transfer in NBA: Griffin naar Detroit Pistons

De 28-jarige Griffin is dit seizoen goed voor een gemiddelde 22,6 punten en 7,9 rebounds per wedstrijd. Hij was al eens beste nieuwkomer (rookie) in de NBA en haalde vijf keer het All Star Team.



Griffin begon zijn carrière in de NBA in 2009 bij de Clippers. Hij miste door een knieblessure het hele eerste seizoen bij de club uit Los Angeles. Deze zomer tekende hij bij de Clippers een nieuwe vijfjarig contract ter waarde van 170 miljoen dollar. Nu is hij onderdeel van een grote spelersruil tussen de Clippers en de Pistons.