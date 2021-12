Oranje begint WK handbal met monsterzege op Puerto Rico

Onderzoek wijst uit: binnenspor­ten ‘hard geraakt’ door coronapan­de­mie

Vooral binnensportverenigingen hebben te maken met teruglopende ledenaantallen als gevolg van de coronacrisis. Dat staat in de vierde Monitor Sport en Corona, opgesteld door het Mulier Instituut. Bij 4 op de 10 sportverenigingen is het ledenaantal in de afgelopen twaalf maanden gedaald.

26 november