Oranje handballers boeken historische eerste zege op WK, Argentinië krijgt geen poot aan de grond

Bij de eerste deelname aan het WK sinds de grijze oudheid (1961) wilden de handbalmannen niet voor spek en bonen meedoen. Een plaats in het hoofdtoernooi met de sterkste 24 landen, dat moest toch wel het eerste doel zijn. Aangezien met Noorwegen een ijzersterk land in de poule in Krakau speelt, werd de hoop gevestigd op de wedstrijden tegen Argentinië en Noord-Macedonië. Teams die volgens bondscoach Olsson, de lange man met de langen manen, van een vergelijkbaar niveau waren.

De eerste kans diende zich aan in het openingsduel tegen Argentinië, toch de nummer 11 van het laatste WK in Egypte. Een thuiswedstrijd voor Oranje, gezien het aantal in de opvallende kleur uitgedoste supporters. In de immense Tauron Arena - met ruimte voor meer dan 15.000 toeschouwers - waren de honderden oranjehemden goed gemutst. Klaar om een historische zege te aanschouwen, want Nederland won nog nooit een WK-duel.

Volledig scherm De Nederlandse handballers vieren de zege. © REUTERS

Hoofdrol Bart Ravensbergen

Nu wel, en hoe. In de eerste twintig minuten liet de ploeg van Olsson in aanvallend opzicht nauwelijks kansen liggen, vlot werd een 10-5 voorsprong genomen. Aanvoerder en hoekspeler Bobby Schagen noteerde bij de eerste kans een misser, maar was daarna vrijwel feilloos in de afwerking. Kay Smits bleef scoren, ook uit strafworpen. En zodra regisseur Luc Steins merkte dat de aandacht van de Argentijnen nadrukkelijk op hem was gevestigd, pakte hij uit met succesvolle passes.

De hoofdrol werd evenwel gegrepen door doelman Bart Ravensbergen. De goalie van Nordhorn-Lingen, uit de tweede Bundesliga, begon de wedstrijd zoals je daarvan droomt. Hij pareerde in de eerste minuut meteen een strafworp van Federico Pizarro. Daar bleef het niet bij, Ravensbergen keerde in de eerste helft 48 procent van de Argentijnse schoten. Dat zijn cijfers van wereldniveau.

Volledig scherm Doelman Bart Ravensbergen zit de Argentijnen dwars. © AP

Dat ongekende percentage kon Ravensbergen in de tweede helft zelfs nog verbeteren, hij eindigde met 19 stops op 36 schoten tegen een percentage van 52 procent. ,,Een percentage van 50 procent maak je in het tophandbal nauwelijks mee’’, wist de doelman. ,,Als keeper zoek je altijd naar de eerste stop, dan kom je vaak lekker in de wedstrijd. Ik had nu die stop al na twintig seconden. Belangrijkste was vooral dat de dekking goed stond, als die er niet is haal je dat percentage nooit.’’

Oranje bleek ook stabiel en sterk genoeg om de voorsprong verder uit te kunnen bouwen. Olsson kon teruggrijpen op mannen als Tom Jansen en Ivar Stavast, die vanaf de bank nog wat doelpunten produceerden. ,,Ga staan als je voor Holland bent’’, kon het legioentje zingen in de laatste minuten.

Kwartfinales

De zichtbaar gefrustreerde Argentijnen kwamen niet meer in de buurt van de uitdagers die met de zege op zak al mogen denken aan de tweede fase van het toernooi in Katowice. Uit iedere groep gaan immers de beste drie teams spelen voor een plaats in de kwartfinales. Al kwam die gedachte voor Olsson nog veel te vroeg. ,,Ik ben blij met de prestatie die we hebben geleverd, de dekking en de doelman waren goed. Maar we moeten wel met beide benen op de grond blijven staan.’’