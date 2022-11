Oranje handbalsters na zege op Montenegro al zeker van ticket voor WK 2023

Abdi Nageeye levert in New York zijn beste prestatie ooit in major marathon

Abdi Nageeye heeft zijn beste prestatie ooit geleverd in een major marathon. De winnaar van olympisch zilver eindigde als derde in de beroemde marathon van New York. Hij liep een tijd van 2.10.31. De 33-jarige Nederlander moest in een moedig gelopen wedstrijd alleen de Keniaan Evans Chebet en de Ethiopiër Shura Kitata voor laten gaan.

6 november