Oranje-international Luc Steins in sterrenteam van EK handbal

Het gesjeesde leven van Nicolien Sauerbreij: ‘Ik kreeg na Vancouver bizarre verzoeken’

Nicolien Sauerbreij (42), in 2010 op haar snowboard naar het goud, is nog altijd de enige Nederlandse olympiër met een medaille in de sneeuw. Nu gaat ze als Duracell-konijntje daar waar de wind waait, van hot naar her, al met al een gesjeesd leven. ,,Je gaat maar door en door en door.’’

22 januari