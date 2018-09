Oranje kan op WK niet stunten tegen Canada

Oranje trad in Ruse aan met Daan van Haarlem, Thijs ter Horst, Jasper Diefenbach, Gijs Jorna, Nimir Abdel-Aziz, Michael Parkinson en libero Dirk Sparidans. Bondscoach Vermeulen zette Wessel Keemink, Maarten van Garderen, Jeroen Rauwerdink, Tim Smit, Wouter ter Maat en Thomas Koelewijn als wisselspelers in. Abdel-Aziz bracht namens Oranje de meeste punten op zijn naam (13), gevolgd door Ter Horst (9).



,,Canada speelde goed, heel goed'', zei spelverdeler Van Haarlem na afloop. ,,Vooral met hun service hadden we veel moeite. In de tweede set konden we goed meekomen, op onze tenen weliswaar, maar we speelden toen prima. Helaas kwamen we op de belangrijke punten tekort. De derde set gaven we in het begin weg. Tegen zo'n topteam kun je een achterstand van 8-3 niet meer te boven komen. Maar we moeten de moed absoluut niet opgeven. Tegen China, na een rustdag, staan we er weer.''