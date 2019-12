Oranje moet nog flink aan de bak na gevoelig verlies

WK handbalDe Nederlandse handballers zijn ook het hoofdtoernooi van het WK begonnen met een nederlaag. Na de mislukte opening tegen Slovenië in de groepsfase was vandaag Duitsland te sterk in bij de start van het hoofdtoernooi (23-25). Dat betekent dat Oranje deze week nog vol an de bak moet tegen Denemarken en Zuid-Korea om een plaats in de halve finale zeker te stellen.

Volledig scherm De Nederlandse handbalster Merel Freriks. © ANP Door het verlies is de weg naar de halve finales een stuk moeilijker geworden voor Oranje, dat tegen Duitsland vooral in aanvallend opzicht tekortschoot. De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade zakte naar de tweede plaats in de poule met de vier punten, die het had meegenomen uit de groepsfase.



De euforie was groot bij Nederland toen het afgelopen vrijdag van Noorwegen won. Het was voor het eerst in 20 jaar dat de handbalsters erin slaagden af te rekenen met de Scandinavische grootmacht, die Oranje zo vaak dwars zat op de grote kampioenschappen.

De ploeg begon dan ook met vertrouwen aan het duel met Duitsland, dat wordt gecoacht door Henk Groener. Bepaald geen onbekende bij de Nederlandse vrouwen, want hij was tot en met de Olympische Spelen van Rio in 2016 de bondscoach en smeedde de ploeg tot een topteam, dat vier keer een medaille haalde op de laatste vijf grote kampioenschappen.

Op de paal

Groener liet in de Aqua Dome van Kumamoto zien dat hij nu in Duitsland aan het bouwen is aan een topploeg. Hij zette een team in het veld, dat vanaf de eerste minuut Oranje onder druk zette en veel makkelijker scoorde; na 5 minuten stond Duitsland al met 4-1 voor.

Nederland kwam wel terug in de wedstrijd en halverwege de eerste helft nam het dankzij een doelpunt van Debbie Bont voor het eerst de leiding: 8-7. Maar het lukte Oranje niet afstand te nemen, omdat het slordig bleef in de afwerking. Bij rust was de voorsprong minimaal: 12-11.

In de tweede helft kantelde het wedstrijdbeeld volledig. Duitsland nam het initiatief over van Nederland, dat grote moeite had de Duitse keepster Dinah Eckerle te passeren. Een strafworp op de paal van topschutter Lois Abbingh demonstreerde het gebrek aan scherpte. Na drie kwartier stond de ploeg van Groener voor met 19-16. Die comfortabele marge hield het team vast tot aan het eindsignaal.

Kelly Dulfer was topschutter bij Oranje met vier treffers. Ook dat was veelzeggend, want de erkende topschutters Abbingh en Estavana Polman kwamen amper tot scoren.