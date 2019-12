Oranje stunt tegen vicewereldkampioen én angstgegner Noorwegen

Door Lisette van der Geest



De inzet was geen plek in de hoofdronde, die hadden beide teams door eerdere wedstrijden al bereikt. Maar met de winst op Noorwegen na een uiterst sterke tweede helft eindigt Nederland tegen de verwachting van velen in als poulewinnaar. Een sensatie. Met die winst heeft Nederland een belangrijke uitgangspositie in aanloop naar het tweede deel van het toernooi dat aanstaande zondag begint.



In de afgelopen twintig jaar wisten de Nederlandse handbalsters nooit te winnen van het handballand bij uitstek. Maar op het WK in Japan sloeg het Nederlandse team dat juk van zich af. De grote spanning in de poulewedstrijd tussen Noorwegen en Nederland zat in het laatste deel van de wedstrijd.