Oranje-turnsters vangen valpartijen fraai op

Aan een toestelfinale van Sanne Wevers twijfelde niemand nog na haar uitgebalanceerde vertoning op de smalle balk. Ze zette met 14.033 punten een nieuwe standaard neer, ruim 0.2 beter dan de Belgische Derwael die tot dat moment de hoogste score achter haar naam had staan. Wevers had in Qatar nog wat recht te zetten op het mondiale podium. De olympisch kampioene van Rio liep een jaar geleden reputatieschade op door in Montréal al in de kwalificaties op balk te sneuvelen.



Ook Tisha Volleman en Naomi Visser zijn nog in de race voor een individuele finale. WK-debutante stond na de vierde startgroep 5e op de meerkamp. Volleman verliet als 2e op vloer de arena. Dat was een opsteker voor de Eindhovense die vrijdag haar 19e verjaardag vierde en onder meer getrakteerd werd op een aubade van turner Bart Deurloo. Volleman is normaal de sterkste Oranje-turnster op sprong. Maar nu kwam ze niet goed uit, landde op knieën en gezicht. Dat leverde haar een nulscore op. Dat werd in de score opgevangen door haar teamgenoten, zoals ook de val van Van Pol op balk en van Polderman op vloer gecompenseerd werden. In de teamkwalificatie wordt op elk toestel het minste van de vier scores geschrapt.