Oranje wint laatste duel voor WK volleybal

Donderdag verloor het Nederlands team nog in vijf sets van Argentinië. Toen was Doetinchem de speelstad.



Woensdag komt Oranje voor het eerst in actie op het WK. In het Bulgaarse Ruse is Canada de tegenstander. Behalve Canada maken ook olympisch kampioen Brazilië, Frankrijk, Egypte en China deel uit van de poule van Oranje.



De Nederlandse volleybalmannen doen voor het eerst sinds 2002 weer mee aan het WK.