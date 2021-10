Organisatie haalt flink wat toppers naar Marathon Rotterdam, aanval op Europees record verwacht

VIDEO Jolanda’s zoon Mitchel excelleert op de BMX: ‘De adrenaline is toch anders, dan wanneer je voetbal staat te kijken’

9 oktober Na jaren waarin het steeds nét niet was, zag Jolanda Schotman uit Wesepe haar zoon Mitchel dit seizoen gloriëren. Op zijn crossfiets bestormde hij in razende vaart de (inter)nationale BMX-top. Hij werd Nederlands kampioen, tweede op het EK en reed de WK-finale. ,,Hij is er altijd in blijven geloven en heeft steeds keihard gewerkt. Fantastisch dat het zich nu een keer uitbetaalt.”