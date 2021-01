Organisatie: noodtoestand Tokio leidt tot veilige Spelen

WK-KWALIFICATIE Geëmotio­neer­de Carlijn Achtereek­te uit Lettele bezwijkt onder de druk en grijpt naast WK-tic­kets op 3000 meter

27 december Met tranen in haar ogen doet Carlijn Achtereekte haar verhaal na het mislopen van het WK afstanden op de 3000 meter. De 30-jarige schaatsster kwam niet verder dan een zevende plek op het kwalificatietoernooi in Heerenveen. ,,Jac (coach Orie, red.) zei ook tegen me ‘Het is moeilijk, hè, kampioen zijn’. Soms is dat ook zo.”